Ilona Chavaillaz reine dans les Alpes

Pour sa première expérience sur le long parcours, Ilona Chavaillaz a survolé le Grand Raid. La vététiste de Sommentier a frisé le record et relégué sa dauphine à plus d’une heure. Bluffant!

GILLES LIARD

Les organisateurs valaisans ont dû patienter une heure et 11 minutes avant de décerner les titres de première et deuxième dauphine du Grand Raid 2019. Durant ce temps, Ilona Chavaillaz a eu tout loisir de coiffer sa couronne de reine des Alpes et de parfaire sa toilette. Difficile de ne pas verser dans le dithyrambe devant l’exploit de la vététiste et mère de famille de 37 ans, domiciliée à Sommentier. Plus que l’écart abyssal, c’est en effet son temps de 7 h 41’55 (59e scratch) qui étalonne encore mieux la qualité de sa performance. Il ne se situe qu’à 11 minutes du record de…