A l’agenda

ATTALENS

Salle paroissiale: marche populaire avec parcours non chronométrés de 5, 10 et 20 km. Sa et di 7h-14h.

BELLEGARDE

Cantorama: dans le cadre du festival des Claviers d’alpage, In terra la guerra (soprano, trompette baroque et orgue). Sa 20h30.

BROC Electrobroc: visite gratuite en individuel. Réservations à visite@groupe-e.ch. Sa 14h.

BULLE

Cabalet et Ebullition: Cabalet électronique. Sa dès 12h30.



Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique: portes ouvertes. Lu 13h30-16h30.

CHARMEY

Chapelle St-Garin: dans le cadre du festival des Claviers d’alpage, sonates en trio (flûte, violon et basse continue). Sa 11h.



Eglise St-Laurent: dans le cadre du festival des Claviers d’alpage, Jauchzet Gott! Di 16h30.

CHÂTEL-S/MONTSALVENS

Chapelle St-Nicolas: dans le cadre du…