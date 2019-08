L’apparentement s’élargit

GAUCHE. Le collectif Objectif 2030, qui présente une liste composée d’étudiants grévistes du climat pour les élections au Conseil national le 20 octobre, a choisi son camp. Sollicités, les membres de l’alliance de gauche ont accepté de les inclure dans leur grand apparentement, révèle un communiqué. Le Parti socialiste, les Verts et le Centre gauche - PCS (CG-PCS) ont pris connaissance du programme d’Objectif 2030 et constaté qu’il contenait de nombreux points communs avec le leur, «notamment le combat qui allie justice climatique et sociale», souligne le communiqué. Les différentes formations espèrent pouvoir rassembler des voix sur ce thème.

Cet apparentement est encore divisé en deux sous-apparentements: le PS est associé à ses quatre listes 60 +, intégration, internationale et…