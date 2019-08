L’Italie réussit à Léo L’Homme

Trois semaines après sa course manquée aux Gets, où il avait terminé à un lointain 85e rang, Léo L’Homme (photo) a parfaitement réagi dimanche sur le circuit de Coupe du monde de cross-country. A Val di Sole, lieu de la cinquième étape, le Vuadensois de 23 ans a pris la 62e place (1 h 30’56) d’une épreuve élite remportée par le prodige néerlandais

Mathieu van der Poel (24 ans, 1 h 20’47). Il s’agit du meilleur résultat absolu pour Léo L’Homme. «Je suis vraiment content, apprécie le jeune Gruérien. J’ai terminé très fort sur les trois derniers tours. J’ai pu profiter de rouler les sections plates avec (le double médaillé olympique tchèque) Kulhavy, pour le devancer finalement en descente. Je sens que je suis en forme et cela s’annonce bien pour Lenzerheide (GR) ce week-end.»

La prochaine…