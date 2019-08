ESTAVAYER

Après avoir accueilli l’an passé la grande Bénichon du Pays de Fribourg, la ville d’Estavayer remet le couvert. Au menu dans la vieille ville, de vendredi à dimanche: marché du terroir, animations musicales, concours de la meilleure moutarde et, évidemment, dégustation du menu de bénichon. Axé sur les produits du terroir et l’artisanat, le marché prendra place dans les rues de l’Hôtel-de-Ville, du Musée et la Grand-Rue.