La fièvre des années disco

Dans les années 70, le disco déferle sur les ondes. Plus qu’un simple genre musical, un véritable phénomène de société! Et sur des rythmes endiablés, la planète entière se surprend à danser. Paillettes et tenues extravagantes sont désormais de rigueur! A travers un flot d’images d’archives, retour sur cette période foisonnante…

L’occasion de retracer l’histoire étonnante du groupe Village People fondé par deux Français, de revivre l’incroyable succès de La fièvre du samedi soir qui révéla John Travolta et fit connaître les Bee Gees, d’évoquer l’épopée d’ABBA… Et de redécouvrir les tubes incontournables des grandes stars du disco, Patrick Juvet, Bee Gees, Patrick Hernandez, Boney M, Imagination, Kool and the Gang, Diana Ross, Gloria Gaynor, Donna Summer,…