La Fondation UBS pour la culture soutient deux artistes fribourgeois

Deux artistes fribourgeois recevront chacun 10 000 francs de soutien de la Fondation UBS pour la culture. Lionel Felchlin va traduire Die Leute von Seldwyla, une série de nouvelles en deux parties du poète suisse Gottfried Keller. Ces histoires pleines d’humour et d’ironie, de psychologie et d’instinct politique combinent poésie et réalisme. L’œuvre complète de Gottfried Keller n’a jamais été traduite en français et les versions qui existent sont aujourd’hui datées. L’artiste-vidéaste fribourgeoise Camille Alena a également décroché un soutien cette année. Pour créer ses œuvres, elle navigue entre différents moyens tels que la vidéo, la performance artistique, la création d’objets ou des installations. Elle s’intéresse notamment à la relation entre la musique et les images en mouvement.