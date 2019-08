A la hargne et au courage

PAR KARINE ALLEMANN

COUPE DE SUISSE. Comme ils ont bien fait de venir, les 480 spectateurs du stade de Bouleyres! Samedi soir, Bulle a livré une bataille à couteaux tirés 110 minutes durant face à Chiasso, avant de porter l’estocade pendant les prolongations. «Si j’avais pu rêver d’un scénario, ça aurait été celui-là. Il n’y a pas mieux pour la confiance d’un groupe», soufflait un Pierre-Alain Suard «fier de ses joueurs et de son staff». Vainqueur 2-1 grâce à un but de «la perle» Ndiaw Ndiaye à la 110e, donc, les Bullois ont signé un nouveau succès dans leur forteresse de Bouleyres et s’invitent aux seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Au prochain tour, le 14 septembre, ils se déplaceront à Sursee (LU). S’ils entendent (enfin!) s’offrir un match de prestige face à une «grosse»…