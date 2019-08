La Lune prétexte à chansons

Lors de son périple à bord d’Apollo 11, Buzz Aldrin aurait écouté Fly me to the moon, chanté par Sinatra. Comme une évidence, tant la Lune est omniprésente dans la chanson populaire depuis un siècle de part et d’autre de l’Atlantique.

CHRISTOPHE DUTOIT

Evidemment, dès que l’on cite dans la même phrase les mots «lune» et «chanson», un disque revient sur toutes les lèvres: Dark side of the moon, le chef-d’œuvre de Pink Floyd (1973). L’album favori des vendeurs de chaînes stéréo, du temps où la musique s’écoutait encore en hautefidélité… A la réécoute de ces quarante-trois minutes stellaires, on se rend compte qu’il n’est jamais question de la Lune. Mais de conflit, de cupidité, de temps qui passe trop vite, de mort, de folie. Notamment celle qui emprisonne l’ancien chanteur du groupe Syd…