La Parade des cultures du monde annulée en raison de la pluie

RFI

En raison de la pluie, les Rencontres de folklore internationales de Fribourg (RFI) ont dû annuler la Parade des cultures du monde, qui aurait dû avoir lieu hier à 17 h. La cérémonie officielle et les discours, à 18 h, ont été déplacés à la salle omnisports de Saint-Léonard et ont été précédés par une petite animation des groupes dès 17 h 20. Le public a eu la possibilité de voir tous les groupes RFI lors du spectacle d’ouverture qui a eu lieu comme annoncé dans le programme, à 20 h, à la salle omnisports de Saint-Léonard. La place Georges-Python a été ouverte comme prévu à partir de 18 h et animée par un concert du groupe Los Ratones à 20 h.