La soirée Thiéfaine affiche complet

«C'est une soirée mémorable qui se profile à l'horizon des Francomanias avec la venue du phénomène H.F. Thiéfaine et du grand musicien et compositeur Marcel Kanche, ajoute le communiqué. Pari réussi pour les organisateurs du festival, qui se voient ravis d'un tel engouement.» Il reste en revanche des billets pour cette première soirée à la cour du château, où se produiront l'ensemble Les Pinsons du Sud et le Requiem de Frédéric Rody. Des places sont également disponibles pour les autres soirées du festival.