Deché-delé

Kemin i âmo bin martchi è kan l’é fan dè prindre d’la ôtyà, i m’in vé d’la pâ dè Malèchê ou dèchu dè Chorin. On kou din la dzà, i prinyo le chindê «botanique», por arouvâ a la Toua dou Dzubyà. A la ruva dè chi chindê di pititè pyakè dè fê bayon le têrmo djuchto – achebin in patê – di pyantè, di j’âbro è botsalè k’on pou frochi in pachin. Arouvâ ou pi d’la toua, dou-thin katr’ ègrâ vo j’atindon por arouvâ chu ouna tèrache yô vo ji on kou d’yè a vo moutchi le chohyo. Du lé hô, i vêyo achebin ma méjon, ma dè pye pri.

Po rèdèchindre vê Chorin, i prinyo le chindê ke pâchè vê la fontanna a Katiyon. Chi l’indrê no j’aprin k’in mil-nouthin chouchantè-katro, di tsahyà d’la kotse dou Dzubyà – Piéro Barras, Luvi Marchon, Roger Spicher è Milon Mesot – li-yan kaptâ on felè d’ivouè po…