Le gage d’un respect réciproque

Ce lecteur s’interroge sur la notion de confiance en politique.

Les valeurs pour maintenir la confiance tendent à s’étioler. Paroles pas tenues, lois non respectées. Comment faire confiance? Les débats au Parlement tournent en rond par des avis étroits ou réactionnaires (gauche-droite), au mépris des principes fondamentaux et des institutions. L’esprit de la démocratie, n’appelle-t-il pas à la responsabilité partagée dans l’intérêt de tous, sans devoir légiférer pour tout et pour rien?

La Suisse, par son fédéralisme et la pluralité culturelle, pourrait jouer un rôle déterminant pour restaurer la confiance souhaitée dans l’Europe ébranlée dans ses fondements (Brexit, nationalisme). Mais Berne ne tient pas à partager son destin pour l’instant. De même, devant l’initiative «Pour des…