Le pèlerinage connaît un nouveau succès

ÉRIC BULLIARD

Il a évité aussi bien la canicule que la pluie: jeudi, le neuvième pèlerinage à la grotte de Lourdes, à Grandvillard, s’est déroulé dans des conditions optimales. Il a réuni plus de 900 personnes (contre 800 ces dernières années), selon Jean-Bernard Tissot, président du Groupement des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes de la Gruyère et environs, qui organise la manifestation.

«Le bilan est plus que positif», se réjouit Jean-Bernard Tissot, en précisant que les pèlerins ont également été plus nombreux à participer à la procession eucharistique, qui a suivi la célébration sous cantine.

Agrandie depuis plusieurs années, cette cantine est désormais à même d’accueillir cette foule. Une travée supplémentaire sera encore ajoutée, indique Jean-Bernard Tissot.…