Le SEJ ne peut plus remplir sa mission

Le Service de l’enfance et de la jeunesse réclame des postes. Avec 124 enfants par intervenant, il ne peut plus assurer ses tâches.

Employés du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), ils sont près de 50 dans la petite arrière-salle du restaurant de Pérolles. Plus de la moitié des 80 collaborateurs. Ils sont venus soutenir, devant la presse, la revendication de leurs représentants et du Syndicat des services publics (SSP): quinze postes supplémentaires pour mener à bien leur mission d’aide et de surveillance.

«Le nombre d’enfants suivis par chaque intervenant est beaucoup trop élevé, dénonce Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du SSP. La limite a été dépassée et cette situation est dangereuse. Pour les enfants et les familles suivis par le SEJ, comme pour le personnel.»

