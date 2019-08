Le SHC La Roche commence par une défaite en LNB

Le championnat de LNB de skater hockey a repris le week-end passé. Dans cette première journée, le SHC La Roche a perdu face aux Soleurois de Gekkos Gerlafingen (4-6). Pour rappel, les Gruériens ont terminé 7es du dernier exercice et Gekkos 4e. La partie de samedi s’est jouée dans le premier tiers, perdu 1-3 par les protégés de Stanis Mooser. Ensuite, les débats se sont équilibrés avec deux périodes terminées à égalité, (2-2) et (1-1). Ludovic Currat et Valentin Catillaz ont inscrit à deux reprises leur nom sur la feuille de match (1 but, 1 assist). Prochaine rencontre samedi, 20 h, à domicile contre La Tour-de-Peilz.