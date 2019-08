Les arbres abattus lors du chantier seront remplacés par des espèces indigènes

ROUTE DE LA FONDERIE. Le réaménagement de la route de la Fonderie, à Fribourg, implique les CFF, l’Etat et la ville. Cet important chantier permettra d’élargir la route sur une longueur de 430 mètres, afin de créer un couloir pour les bus et une piste cyclable. «Dans ce cadre, la ville se voit contrainte d’abattre 43 arbres», annonce la ville de Fribourg dans un communiqué. La demande de dérogation aux mesures de protection pour le boisement hors forêt a été publiée dans la Feuille officielle. Elle concernait 29 arbres situés en bordure de chaussée, sur une parcelle appartenant à l’Etat et elle n’a fait l’objet d’aucune opposition. Sans doute parce que tous les arbres seront replantés à la fin du chantier, en privilégiant les espèces indigènes. L’abattage aura lieu les 22 et 23 août.