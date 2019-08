Les effets d’un clair de Lune

Pour clore notre série culturelle de l’été, gros plan sur une œuvre étrange et fascinante: Clair de Lune, de George Hendrik Breitner, contemporain de Van Gogh et représentant de l’impressionnisme aux Pays-Bas.

ÉRIC BULLIARD

Ses reflets ne pouvaient que tenter les impressionnistes, peintres de plein air. Son mystère a charmé Van Gogh et Chagall, mais aussi Dali et les surréalistes, explorateurs du rêve. La Lune a séduit des stars des arts et l’on ne finirait plus de les nommer, de Friedrich à Whistler, de Rousseau à Miro. Mais des artistes peu connus se glissent aussi parmi ces noms prestigieux, comme George Hendrik Breitner (1857-1923), auteur d’un extraordinaire Clair de lune.

C’est un tableau de l’absence, du caché, où la lumière se réduit à un effet de découpage, derrière les nuages.…