Les RFI sont lancés

Sur le thème «Les voix du monde», ces formations se produiront au Village des nations de la place Georges-Python, où des animations sont prévues tous les jours, ainsi que dans quatre spectacles à la salle omnisports de Saint-Léonard. Dans le Sud fribourgeois, des prestations sont annoncées le mercredi 21 août à l'Hôtel de Ville de Broc (groupes de Colombie et du Népal) et au restaurant la Belle-Croix de Romont (Bosnie-Herzégovine), ainsi que le vendredi 23, au Cantorama de Bellegarde (Brésil et Algérie). Programme complet sur www.rfi.ch.