Les tatas flingueuses

Le film qu’on n’a pas vu

LES BARONNES. Il fut un temps où le cinéma puisait à la littérature, aujourd’hui, sa source principale semble être la bande dessinée. C’est comme ça et il n’y a rien à en conclure. Après moult super-héros, voici des héroïnes qui ont l’air super: Les baronnes sont adaptées d’une série de comics d’Ollie Masters et Ming Doyle, The Kitchen. Ils n’ont pas été traduits en français, autant dire que ceux qui font semblant de les connaître sont des frimeurs.

Le film se déroule à New York, en 1978, dans le quartier alors mal famé de Hell’s Kitchen et dans le milieu de la pègre irlandaise: Kathy, Ruby et Claire doivent s’y plonger, après que leurs maris ont été arrêtés. Comme les dames font tout mieux que les hommes, celles-ci vont se révéler redoutables en affaires. En…