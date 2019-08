Liberté, générosité, efficacité: l’ode au foot par Baptiste Bersier

Arrivé cet été, Baptiste Bersier s’est vite imposé dans l’offensive du FC Bulle.

Universitaire en lettres, le Broyard de 23 ans possède un profil atypique dans le vestiaire.



Portrait de cet «homme de Coupe» avant le 1er tour, ce samedi contre Chiasso.

QUENTIN DOUSSE

Une équipe de football est une somme d’individualités, d’ego, mais surtout de profils bien différents. Dans le vestiaire, il y a le talentueux, le bosseur, le taiseux, l’ambianceur. Et, bien souvent, se trouve également un «professeur». Au FC Bulle, un homme incarne cet habit de footballeur-penseur: Baptiste Bersier. «Je n’ai pas la prétention d’être l’intello du vestiaire. Mais on m’a souvent dit que j’étais quelqu’un de trop réfléchi pour le foot. Et, c’est vrai, j’analyse et j’intellectualise un peu trop les choses», sourit…