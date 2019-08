SAMEDI

Hippisme. Concours de saut d’obstacles, épreuves libres et concours mixte régional, dès 10 h 30 au Manège de Bulle. Relais cavalier-cycliste en fin de journée.

Skatepark. Les High in the park series débutent à 12 h 30 pour le skateboard et le roller, au skatepark de Bouleyres, à Bulle.

Downhill. Courses de descente faisant partie du Hot-trail VTT. Reconnaissance et entraînements dès 8 h 30 à La Berra.

DIMANCHE

Hippisme. Concours de saut d’obstacles, épreuves libres au style dès 8 h 30, épreuves régionales et nationales dès 13 h, au Manège de Bulle.

Skatepark. Les High in the park series débutent à 12 h 30 pour les BMX et à 15 h pour les scooters, au skatepark de Bouleyres, à Bulle.

Downhill. Courses de descente à La Berra faisant partie du Hot-trail VTT. Reconnaissance dès 8 h 30,…