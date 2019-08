L’association Fribourg en médiéval organise ce week-end un marché «médiéval et d’antan» aux abords du Werkhof, à la Planche-Inférieure, à Fribourg. «Vous trouverez de tout sur les étals de nos exposants», promet l’association, qui a dû élargir son concept à «d’antan». «Nous aurions été trop restreints dans le nombre avec seulement les purs médiévistes.» L’animation musicale sera assurée samedi par le groupe de musique celtique et, évidemment, médiévale Craicemann Gabhair. Dimanche, celui-ci laissera la place à la musique folk de Roger Vivero. Plusieurs compagnies et troupes feront aussi un passage pour des démonstrations de lancer de hache ou d’escrime historique.