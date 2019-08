SKI ALPIN

Blessée il y a une semaine après une chute à l’entraînement (LaGruyère de mardi), Noémie Kolly se fera opérer le 19 septembre prochain. Pour rappel, la skieuse de 21 ans souffre d’une lésion des ligaments croisés du genou droit et sa saison est d’ores et déjà terminée. Mercredi, la Rochoise avait rendez-vous avec le chirurgien Olivier Siegrist. «Tout s’est très bien passé et j’ai eu un bon échange avec lui.» Sa convalescence durera environ huit mois.