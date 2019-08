Ouverture de la chasse le 1er septembre

FAUNE. La saison de chasse 2019/2020 débutera le 1er septembre et se terminera le 15 février 2020, annonce le Service des forêts et de la nature (SFN). La méthode de chasse du chamois ainsi que les périodes de chasse du cerf, introduites par le SFN en 2017, s’appliqueront également pour cette saison. Les changements les plus importants se limitent aux quotas de tirs fixés. Par tirage au sort, 188 chamois ont été attribués dans les territoires de montagne (hors districts francs). Pour l’exercice de la chasse au cerf, le contingent est de 90 individus. «Ce plan de tir, en augmentation de cinq individus par rapport à 2018, a été établi en étroite coordination avec les cantons limitrophes (Vaud et Berne).» Le SFN précise aussi que la chasse au sanglier est autorisée, en plaine et en…