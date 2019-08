Père fils thérapie!

TF1, JEUDI, À 21 H 05

Jacques Laroche et son fils Marc travaillent ensemble dans la police. Mais ils ont beaucoup de mal à se supporter. De son côté, Fabrice Perronet, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, n’a que mépris pour son père Charles. Sa mère n’en peut plus de leurs disputes incessantes et décide de prendre les choses en main en les envoyant en thérapie afin qu’ils aient des relations normales. Jacques et Marc vont rejoindre Charles et Fabrice dans le même stage dans les gorges du Verdon… ■