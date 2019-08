RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Pour cette nouvelle saison de Passe-moi les jumelles, Matthieu Fournier a traversé le Jura en VTT de Bâle à Nyon. Au compteur: 365 kilomètres, 9400 mètres de montée et presque autant de descente. Les meilleurs moments sont distillés tous les vendredis. Des forêts et des pâturages boisés, un peu de sport et une touche de poésie cycliste irriguent chaque émission.

Le chercheur d’invisible

Quand les maraîchers manquent d’eau, que les réserves s’assèchent, qu’une source se tarit dans un chalet isolé, c’est le plus vieux métier du monde qui entre en lice: le sourcier. Baguettes de cuivre ou branche de coudrier en main, il arpente les endroits les plus improbables pour dénicher les sources les plus secrètes. Damien Evéquoz, pratique la sourcellerie depuis vingt ans.…