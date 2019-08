Peine confirmée au Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal a confirmé mercredi la peine prononcée en 2017 par le Tribunal pénal de la Gruyère contre le responsable d’un accident mortel à Charmey, en octobre 2015. A la suite d’un malaise, ce sexagénaire gruérien avait perdu la maîtrise de son véhicule et fauché une famille sur le parking de l’hôtelrestaurant de l’Etoile. L’accident avait coûté la vie à un homme de 71 ans et blessé trois personnes.

Condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis, et interdiction de conduire pendant cinq ans, l’homme demandait un acquittement, arguant qu’il était en état de prendre le volant, indique La Liberté de jeudi. Son malaise, selon son médecin, a vraisemblablement été causé par une tachycardie, mais c’était la première fois qu’elle lui causait un évanouissement.…