Philippe Dupasquier 4e et Bryan Dupasquier 1er

Septième manche du championnat de Suisse de supermoto à Frauenfeld et, une fois n’est pas coutume, Philippe Dupasquier n’a pas terminé à la première place en prestige. Sorti de sa retraite au début du mois, le Sorensois a terminé 4e du classement au terme de la journée. Après une sortie de piste dans la première course, il a ensuite bouclé les manches aux 3e et 4e rangs. En rookie, son fils cadet Bryan a remporté sa catégorie après avoir franchi la ligne d’arrivée 1er et 2e. Parmi les autres régionaux, à relever la 4e place de Léo Andrey (Broc) en youngster 85 et la 3e place d’Alec Andrey (Broc) en kids 50.