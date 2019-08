Philippe Dupasquier sur le podium pour son retour

Officiellement «retraité» du championnat de Suisse de supermoto, Philippe Dupasquier a participé le week-end dernier à l’étape de Villars-sous-Ecot, en France. Multiple champion national, le vétéran sorensois de 45 ans a terminé 3e des trois manches de course. Son fils Jason (17 ans) a, lui, abandonné la première avant d’obtenir un 11e et un 8e rang. Cela s’est en revanche moins bien passé pour le troisième régional aligné dans la catégorie reine. Le Bullois Gauthier Ropraz (17 ans) a chuté durant les essais et n’a pas pu prendre part aux manches de compétition. Chez les seniors enfin, Martin Fragnière (Bulle) a dû se contenter d’une 13e et de deux 14e place (sur 15 pilotes classés).