VAULRUZ

Pierre Piller, dit Pierrot, s’est éteint dimanche soir à la Villa Saint-François de l’HFR Fribourg, entouré de sa famille. Il a lutté courageusement durant seize mois contre la maladie.

Pierrot est né le 24 octobre 1954 dans la famille d’Alfred et Léonie Piller, à Vaulruz. Il était le cadet de cinq enfants dont il était l’un des deux derniers représentants. Après sa scolarité, il effectua un apprentissage de peintre chez Sylvain Progin, à Bulle. Ses belles compétences professionnelles et son expérience l’ont conduit à exercer chez Coop Brico, à Matran, puis chez René Ottoz, en tant que conseiller, et vingt-huit ans chez Glasson Matériaux, à Bulle, où il excellait derrière sa machine à teinter.

Pierrot eut le malheur de perdre sa maman à l’âge de 17 ans. Très tôt, il unit sa…