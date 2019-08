Pixels et caetera

LE GENRE HUMAIN. Il est probable que la division à l’origine de toute chose n’existe pas, en vérité, et que les distinctions que nous sommes si habiles à faire nous conduisent à une vision erronée de la vie. Pourquoi, par exemple, séparer les amoureux des chiens des amoureux des chats? Après tout, c’est de l’amour des animaux dont il s’agit. Et pourquoi différencier les amoureux des animaux des amoureux des hommes, jouer les uns contre les autres, surtout dans notre période troublée où des défenseurs de la cause animale s’en prennent aux abattoirs tandis qu’en Méditerranée, maintenant, sauver des vies humaines vaut pour crime. Celui qui appelle à nourrir chiens et chats en cet été caniculaire doit certainement avoir son semblable, quelque part, appelant, lui, à aider les migrants; les…