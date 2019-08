Pixels et caetera

CANIVEAU. Quand un ami, un collègue, une connaissance, peu importe pourvu que la personne me soit suffisamment proche pour lui faire cette demande, part pour un séjour à New York, je lui demande invariablement de me ramener un ou deux journaux de là-bas, et des plus populaires, si possible. Faut-il le préciser, leur lecture m’est assez difficile, c’est une question de niveau d’anglais, mais pas seulement. Il y a dans les titres des raccourcis ou des inventions que je n’arrive pas à percer, sans évoquer les tournures de Brooklin, des expressions de Manhattan ou l’argot de Harlem. Avec un peu d’intuition, il n’est pas impossible de saisir la portée du tir: «Sex psycho Epstein», «Fearing fed courts will nix gun laws», «Shoot Fitty order was just joke, says NYPD prober», «Flicks lit cig at…