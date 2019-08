Pixels et caetera

À POIL. Alejandro Carreño est un jeune présentateur à Globovision, une chaîne de télévision d’informations internationale vénézuélienne. Son compte Instagram le présente avantageusement dans l’exercice de son métier, mais aussi – c’est une règle maintenant quand on a la trentaine – torse nu chez lui, dans son lit, le samedi matin à son réveil. 467 photos, 30 400 abonnés, 332 abonnements, bien mieux en comparaison que le profil Instagram du futur ex-présentateur du 19:30 de la RTS, oui, Darius Rochebin, 1902 photos, 21100 abonnés, 1301 abonnements. De toutes les différences qu’il est possible d’énumérer entre Alejandro Carreño et Darius Rochebin, il y en a une, subtile, qui n’apparaît pas du premier coup d’œil. Et cette différence, c’est qu’Alejandro Carreño, s’il veut bien se montrer…