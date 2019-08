Planète bleue

1

Broc retrouve sa terrasse et ses morilles

Après un an de transformations, Les Montagnards, à Broc, rouvrent. Entièrement remodelés, mais avec une vue toujours aussi imprenable depuis la terrasse.

AUBERGE. Les Brocois retrouvent aujourd’hui «leurs Montagnards». Cet établissement fermé en 2006, transformé en hôtel garni et donc peu accessible à la population, rouvre après un an de travaux et trois millions d’investissement. Entièrement remodelé, il propo...