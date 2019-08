Planète bleue

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

L’océan est un monde immense aux mystères infinis, où il n’y a nulle part où se cacher et très peu à manger. Les animaux marins sont capables de records pour se nourrir ou se reproduire. Au large de la Californie, des images en haute définition dévoilent deux espèces aussi différentes que les otaries et les demoiselles garibaldi, qui mettent au point des stratégies de chasse sophistiquées. Et comment certaines tortues parcourent plus de 1500 kilomètres pour revenir sur leur lieu… ■