Plus d’un million de visiteurs à la Fête des vignerons

En vingt-cinq jours de festivités, plus d’un million de visiteurs se sont rendus à Vevey. Sur les vingt représentations prévues, plus une générale publique, dix-huit se sont tenues au jour et à l’heure prévue. Quatre ont été reportées ou interrompues pour des raisons de météo. 355’000 billets (+ 20'000 invitations lors des 2 répétitions générales) sur les 420'000 disponibles ont été vendus, ce qui fait de la Fête des Vignerons 2019, douzième édition depuis 1797, l’édition la plus fréquentée de toute l’histoire de la Fête. "Les spectacles du soir ont été plébiscités et affichent un taux de remplissage de 94%, bien au-delà de nos espérances", communiquent les organisateurs. "Les spectacles de jour, conçus pour permettre aux visiteurs de toute la Suisse d'assister au spectacle, affichent un taux de remplissage de 72,5%, en-deça de nos souhaits." Près de 400'000 téléspectateurs ont par ailleurs assisté à l’événement lors de sa diffusion sur les écrans de la SSR dans toute la Suisse.

