Plus de 200 enfants à la Tsarmê Bike

Les jeunes amateurs de VTT ont rendez-vous samedi, au Centre sportif de Charmey, pour la 2e édition de la Tsarmê Bike. Une course réservée aux enfants entre 6 et 17 ans. Près de sept catégories d’âge sont prévues, sans compter les relais adulte-enfant et copain-copine La Pédale bulloise, organisatrice de l’événement se réjouit déjà de poursuivre l’aventure après la première de l’année passée. «Nous avons un rôle de formateur, explique Vincent Droux, président du comité ad hoc. Avec cette course, nous attirons autant les populaires que les jeunes qui préfèrent la compétition. En tout, nous espérons plus de 200 enfants.» Même si les chronos sont comptabilisés, le plaisir reste la priorité des organisateurs. «Nous avons ajouté du fun aux différents parcours. Avec des passerelles, des…