Alors que se termine ce dimanche la Fête des vignerons, le Comité fribourgeois tire un bilan "extrêmement positif" de sa présence en terres veveysannes, laquelle a mobilisé 300 personnes durant trois semaines.

"Structure pavillonnaire, le Paradi tèrèchtre a mis à l’honneur les diverses facettes du canton que sont le tourisme, l’économie, la culture, les traditions et, bien sûr, l’innovation", relèvent encore les responsables. Autant de valeurs que défend l’association de promotion de l’image du canton de Fribourg, Fribourgissima Image Fribourg. Le Live Poy’art a été réalisé plus de 25'000 fois par les visiteurs qui se sont déhanchés pour créer "une gigantesque Poya". Le Rèchtoran a ravi plus de 32’000 gourmets en proposant des mets du terroir. "Un pari gagné" pour Terroir Fribourg qui chapeautait ce lieu unique, en collaboration avec la société Au Jambon d’Or. Plus de 1'000 jambons de la borne, 15'000 fondues moitié-moitié et 1'000 gâteaux du Vully ont été servis.

