Plus de cent appartements prévus à la route de Montreux

La construction de quatre immeubles à Châtel-Saint-Denis a été mise à l’enquête vendredi dans la Feuilleofficielle. Situés à la route de Montreux 123, les bâtiments répondront au label Minergie et comprendront 102 appartements. «Il s’agira surtout de deux-pièces et demie et de troispièces et demie», détaille Marc Waechter, directeur de l’entreprise générale Wamaco SA à Vevey, future propriétaire des immeubles. L’homme d’affaires ne dit pas s’il s’agira de logements à louer ou à acheter. «L’espace alentour sera très aéré et il y aura de grands jardins avec des fontaines.» Des parkings extérieurs et intérieurs sont également prévus. La fin des travaux est annoncée pour 2021. CP