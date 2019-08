Pour ces descentes, il faut de la technique et un grain de folie

Les meilleurs descendeurs vététistes du pays se sont mesurés sur les pentes de La Berra, le week-end dernier.

Après le succès rencontré, les organisateurs souhaitent récidiver l’année prochaine.

Rencontre avec le spécialiste gruérien Cédric Bourquenoud.

GILLES LIARD

DESCENTE VTT. Vingt-deux ans que la région n’avait plus goûté aux frissons d’une descente. Soit depuis les Mondiaux de Château-d’Œx en 1997. Une compétition qui avait peut-être donné jadis des idées (à défaut d’adrénaline) à Cédric Bourquenoud. Agé de 34 ans, le charpentier de Villars-sous-Mont pratique la descente de compétition depuis deux décennies. Ancien membre du cadre romand de ski alpin, il est venu tout naturellement à cette discipline spectaculaire dès son plus jeune âge via… son domicile: «Quand on habite La…