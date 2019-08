Près de 600 traileurs réunis au Barlatay

TRAIL. Ce week-end, le Supertrail du Barlatay a réuni 577 participants, dont 104 sur le parcours de l’Ultra-trail (87 kilomètres, 5400 mètres de dénivelé positif). Chez les hommes, la victoire est revenue au Français Thierry Le Floch en 12 h 38. A noter le 6e temps scratch décroché par le Vuadensois Benoît Clément en 14 h 51. Nicolas Dind (Orsonnens) a, lui, pris le 12e rang total sur le grand parcours. La course féminine a été remportée par la Zurichoise Corinne Kagerer avec un temps de 13 h 39 et près de deux heures d’avance sur sa première poursuivante. Sur le Trail du Barlatay (46 km, 2700 m de dénivelé positif), Hervé Sudan (Lessoc, 5 h 43), Jérôme Maillard (Billens, 5 h 52) et Philippe Gremaud (Villars-sous-Mont, 5 h 59) ont respectivement terminé 4e, 5e et 7e scratch. Les…