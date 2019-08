Première course à La Berra

Près de 200 vététistes sont attendus ce week-end à La Berra pour la première compétition sur ses pistes de descente inaugurées à l’été 2018. A la base de cette course, un téléphone de Hot-trail, une association qui a pour but de promouvoir les jeunes talents et le sport de descente. «Grâce au bouche-à-oreille, les membres de Hot-trail ont entendu parler de La Berra et ils nous ont approchés pour organiser cette course qui comptera comme la deuxième manche de leur compétition», détaille Bruno Sturny, membre du comité directeur des remontées mécaniques. «Pour les retombées touristiques, sportives et pour l’image du VTT de descente, nous avons accepté.»

La compétition se déroulera comme suit: le samedi sera exclusivement réservé à la reconnaissance du parcours à pied et aux entraînements.…