Quatre blessés dans une collision frontale

Les deux conducteurs ainsi que leur passager respectif (une femme de 84 ans et un homme de 31 ans) ont été blessés et transportés dans des hôpitaux par quatre ambulances. Pour les besoins de l'intervention, la circulation a été réglée en alternance pendant deux heures. Huit hommes du Centre de renfort de la Veveyse et du CSPI Semsales - La Verrerie ont été sollicités pour nettoyer la chaussée.