Que l’Etat puisse se porter garant

HÔPITAUX. A la suite de la révision de la LAMal, les investisements des hôpitaux, pris jusqu’ici en charge par l’Etat, sont désormais intégrés dans les forfaits liés aux prestations, cofinancés par les cantons et l’assurance obligatoire des soins. «Il est toutefois illusoire de penser qu’il sera possible de financer les investissements de cette façon, du fait que le baserate et les tarifs ambulatoires ne cessent de baisser et que les charges augmentent», estiment les députés Anne Meyer Loetscher (pdc, Estavayer-le-Lac) et Hubert Dafflon (pdc, Grolley). Soutenue par 22 cosignataires, leur motion demande d’instaurer la possibilité pour l’Etat de se porter garant des emprunts des établissements publics.

Le Conseil d’Etat propose d’accepter cette motion. «Depuis l’entrée en vigueur du…