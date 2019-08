Rachat pour Romont et La Tour

Sauvés in extremis de la relégation, le CS Romontois et La Tour/ Le Pâquier ont à cœur de faire mieux pour cette nouvelle saison en 2e ligue inter. Parole aux deux entraîneurs avant le derby de ce samedi qui ouvrira le championnat.

«L’objectif ? Vivre une saison tranquille»



CS ROMONTOIS. La continuité: c’est le maître mot au Glaney après une fin de championnat prolifique, qui a permis à Romont de valider son maintien lors de l’ultime journée. Pour la nouvelle saison, Patrick Da Silva mise ainsi sur la solidarité et la combativité d’un groupe peu remanié durant l’été. Avec un objectif affirmé: vivre sans le souci de la relégation et, dans un second temps, faire mieux que le 9e rang du précédent championnat. Confiant en ses hommes, Patrick Da Silva se confie à l’avant-veille du premier…