Repensées et améliorées en intégrant les parents

Dès mardi, de nouvelles urgences pédiatriques accueilleront les petits Fribourgeois en détresse. L’Hôpital fribourgeois a investi 4,1 millions de francs pour construire des locaux plus vastes, plus accueillants et plus fonctionnels.

XAVIER SCHALLER

«Même avec un nouvel hôpital dans huit ans, on ne pouvait pas continuer comme ça.» Marc Devaud, directeur de l’Hôpital fribourgeois (HFR), a présenté hier à la presse les nouveaux locaux des urgences pédiatriques cantonales. L’augmentation de la fréquentation rendait ces travaux, qui ont débuté en 2016 et coûté 4,1 millions de francs, indispensables.

Les urgences pédiatriques ont accueilli 17 000 jeunes, entre 0 et 16 ans, l’an passé. Ils étaient 10 000 en 2012, 4800 en 2004. Soit une augmentation de 354% en quatorze ans sans que les locaux…