Robin Godel 36e du dressage, la Suisse 9e

HIPPISME. Les championnats d’Europe de concours complet se disputent actuellement à Luhmühlen en Allemagne. Au sud de Hambourg, le Glânois d’adoption Robin Godel participe pour la première fois au rendez-vous européen. Jeudi et vendredi, les cavaliers se sont affrontés à l’épreuve de dressage. Le résident de Villaz-Saint-Pierre a terminé 36e du concours individuel avec 472 points (meilleur Helvète). La Suisse occupe actuellement le 9e rang (sur 12), elle devra faire mieux si elle compte participer aux jeux Olympiques. La compétition se poursuit aujourd’hui et demain avec les épreuves de cross et de saut d’obstacles.