Samedi cinéma

La défaite des vignerons

MIDSOMMAR. Le Midsommar (mi-été en suédois) désigne un ensemble de fêtes et de rituels typiques des cultures nordiques qui vise à rendre hommage à la nature durant le solstice d’été. On y danse, on y chante et on y boit. Des réjouissances qui ne sont pas sans rappeler une certaine fête bien de chez nous. Et la comparaison ne s’arrête pas là. Outre les costumes traditionnels, les fleurs dans les cheveux et les chants en pat… en ancien suédois, les célébrations qui nous sont montrées dans Midsommar n’ont lieu que tous les huitante ans! Un évènement très spécial, qu’un groupe de jeunes new-yorkais va expérimenter au sein d’une étrange communauté, sur les conseils d’un «ami».

A ce stade, on peut se dire que ce documentaire anthropologique sur les coutumes suédoises…