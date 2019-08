Secrets d’histoire

FRANCE2, JEUDI, À 21 H 05

Jean de La Fontaine

Conteur de génie, La Fontaine est un homme aux multiples visages, à la fois mondain et rêveur, parisien et provincial, érudit et populaire. C’est avant tout un homme libre. Nicolas Fouquet, surintendant des Finances du jeune Louis XIV et grand mécène de son temps, permet au poète de se forger une plume. Après son arrestation, La Fontaine, qui a pris courageusement la défense de Fouquet, s’adapte difficilement à la nouvelle donne. Il meurt seul, dans la misère. Les lieux qu’il a côtoyés illustrent la France du Grand Siècle, du château de Vaux-le-Vicomte, théâtre de ses débuts, à sa maison natale de Château-Thierry en passant par le palais du Luxembourg, les hôtels particuliers du Marais ou encore le château d’Anet.

Ses fables ont bercé notre…